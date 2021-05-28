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Байден проговорился: курение крэка с экс-мэром Нью-Йорка выплыло на поверхность
28 мая, 2021 19:28
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Win McNamee/Consolidated News Photos
Отпрыск президента Соединенных Штатов Хантер Байден по телефону признался в курении крэка в компании экс-мэра Нью-Йорка Мэриона Бэрри.
«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», - цитирует проговоришегося Байдена РИА «Новости». По собственному признанию, он, на тот момент, учился на втором курсе.
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