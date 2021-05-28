Байден проговорился: курение крэка с экс-мэром Нью-Йорка выплыло на поверхность

Отпрыск президента Соединенных Штатов Хантер Байден по телефону признался в курении крэка в компании экс-мэра Нью-Йорка Мэриона Бэрри.

«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», - цитирует проговоришегося Байдена РИА «Новости». По собственному признанию, он, на тот момент, учился на втором курсе.