Бабушка нижегородского стрелка не смогла пережить полученные травмы

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Сегодня умерла бабушка 18-летнего Данила Монахова, который устроил стрельбу в Нижегородской области.

12 октября родная бабушка Монахова стала первой жертвой его выстрелов. После он обстрелял автобус и скрылся в лесу. Позднее был найден труп застрелившегося Монахова.

С момента происшествия, бабушка стрелка находилась в областной клинической больнице им. Н.А.Семашко, где её пытались спасти от полученных травм.

Сегодня в 10:45 женщина умерла. По заявлению местного Минздрава, врачи сделали всё возможное, но полученные ранения были практически несовместимы с жизнью, передаёт telegram-канал Mash.