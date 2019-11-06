Экстремисты Азербайджана охотились на русских

В российских СМИ набирает обороты скандал, каких не было давно. Как ураган наращивает силу и скорость, медиапространство все сильнее напитывается информацией о неформальной азербайджанской молодежной организации, созданной на стыке радикального ислама, национализма, благотворительности и откровенного криминала, и обосновавшейся в России.

Знакомьтесь: объединение «Во благо всеобщего народа», сокращенно – ВБОН. Члены этой структуры занимаются выслеживанием и травлей пользователей в соцсетях, организацией групповых избиений неугодных и распространением их личных данных. Все это подается под видом борьбы за мусульманскую нравственность и защиту азербайджанцев от посягательств и оскорблений со стороны других народов. Ну а чтобы выглядеть совсем по-взрослому, ВБОНовцы занимаются инфильтрацией в правоохранительные органы, созданием региональных ячеек и подготовкой уличных бойцов.

Первоначально о ВБОНе писали всего несколько пабликов «ВКонтакте», но постепенно их деятельностью заинтересовались официальные СМИ, а вслед за ними – и депутаты Госдумы, и стражи порядка. Удостоилась деятельность организации и комментария со стороны посольства Азербайджана в России; в нем участники организации фактически названы антиазербайджанской агентурой, пытающейся вбить в клин в отношения Москвы и Баку и дискредитировать всех азербайджанцев в глазах русских.

Слово за слово

История начиналась почти заурядно: 18 октября в «предложку» паблика «Русский союз» были присланы несколько видео, где группы молодых людей с характерным кавказским акцентом избивали других мужчин и заставляли их извиняться на камеру. Жертвы нападений признавались, что якобы оскорбили азербайджанский народ, и просили прощения. На всех роликах стояла вотермарка движения ВБОН, теперь уже широко известного.

Администраторы «Русского союза» опубликовали присланные материалы, после чего получили ультиматум.

Сообщество также подверглось нашествию агрессивных комментаторов, которые угрожали расправой не только создателям и модераторам группы, но и рядовым пользователям.

Однако администраторы оказались не робкого десятка: вместо того, чтобы удалять материалы, они решили придать дело огласке и начать расследование. С первых дней конфликта паблик получил поддержку со стороны издания «Искра», YouTube-канала «Царь-Геймер», который ведет бывший главный редактор журнала «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, и некоторых других сообществ. Через несколько дней на ситуацию обратили внимание официальные СМИ: православно-монархический «Царьград», либеральный «Дождь», падкая на сенсации «КП», основательное EADaily. Последнее, к слову, опубликовало самый полный и исчерпывающий на данный момент разбор идеологии ВБОН, обозначив его членов как опасных для России пантюркистов и исламистов.

С первых шагов расследования перед общественниками и журналистами начали раскрываться такие бездны, что стало понятно: без заявления в компетентные органы не обойтись. Одно из таких заявлений подписали публицист Егор Холмогоров, сопредседатель Московского отделения Общества «Двуглавый Орёл» Андрей Афанасьев, журналист и политолог Игорь Ильин, инженер-публицист Артем Бирлов, предприниматель Павел Бачурин, сопредседатель Российского Национально-монархического православного движения Владислав Дегтярев и ряд других представителей интеллигенции.

28 октября русские общественники пришли в Госдуму, на встречу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, и поставили перед парламентарием вопрос о деятельности радикального сообщества. Результатом беседы стал депутатский запрос от коллеги Жириновского по партии, Василия Власова, который попросил главу МВД Владимира Колокольцева расследовать «деятельность организации азербайджанцев, которые организуют нападения на российских граждан с целью причинения вреда их жизни и здоровью». В обращении также отмечено, что члены группировки угрожают журналистам и блогерам, имеют связи с радикальными исламистами и получают поддержку из-за рубежа.

Извинений будет мало

Формально ВБОН – структура белая и пушистая. По словам ее участников, организация создавалась для поддержания традиционных ценностей и «исправления» соотечественников, которые неправильно себя ведут. Также ВБОН борется, а точнее – боролся, против пропаганды наркотиков, алкоголя и межнациональной вражды, ну и само собой – занимался благотворительностью.

«ВБОН – это настоящие азербайджанцы, которым не плевать на свой народ и то, как наш народ себя ведет. То есть по отношению ко всему, к своим родителям, стране, другим народам, религии. Объединение для помощи своим землякам, которые оказались в сложной ситуации», -

заявлял один из членов структуры в интервью изданию Readovka.

Но это все в теории. На практике ВБОНовцы стали известны благодаря серии нападений на людей, у которых были конфликты с азербайджанцами или которые позволили себе неаккуратные высказывания в адрес этого народа. Таких «злодеев» члены организации ловили и избивали. Хрестоматийной стала история охоты на сибиряка, вступившего в конфликт с представителями азербайджанской диаспоры в Пангодах – небольшом поселке газовиков, а позже уехавшего в Санкт-Петербург.

По версии ВБОН, мужчина с друзьями якобы избил пожилого азербайджанца. На него объявили охоту, он был найден и избит уже в городе на Неве. Но если посмотреть ролик, смонтированный самим же ВБОНовцами, видно, что никакого избиения старика в кафе не было. Имела место пьяная драка в формате «трое на трое». Но затем конфликт в пропагандистских целях «подредактировали», выставив русских участников потасовки в максимально неблаговидном свете.

К настоящему времени известно о восьми нападениях, организованных членами движения в России, на Украине, в Белоруссии и самом Азербайджане.

До определенного момента члены структуры наслаждались образом «карателей», защищающих азербайджанцев и следящих за соблюдением исламской морали. В рамках этой пропагандистской линии руководство ВБОН распространяло информацию, что именно они заставили «Ленту.ру» снять с публикации статью о жизни состоятельных азербайджанок в Баку, а «Мегафон» принудили отменить тариф, созданный для Нагорного Карабаха.

Находить людей в других регионах ВБОНовцам, по их собственным заявлениям, помогали земляки, служащие в правоохранительных органах и имеющие доступ к паспортным данным и адресам проживания будущих жертв.

Не отрицают фактов избиения оппонентов и руководители движения. В частности, учредитель и один из лидеров ВБОН Биннат Буниатов, экс-глава студенческой организации азербайджанцев Российского университета дружбы народов, признал это в интервью изданию Readovka.

«Я имею прямое отношение к организации <…> Видео имеют прямое отношение к нашей организации. Это нормально, если смотреть с точки зрения мужчины. Там закон никак не нарушен. Вы хоть когда-нибудь видели, чтобы человека привлекали за драку? Если в закрытом месте дрались, об этом никто не знает и никто не видел этого — это обычные разборки, которые не подпадают под какую-либо статью. У нас есть и юристы, и полицейские среди членов организации, и адвокаты. Мы, прежде чем пойти куда-то, согласовываем свои действия. В общественном месте вы не увидите, чтобы кто-то кого-то избивал. Там один удар и на этом все заканчивается», -

рассказал он.

Бывший председатель азербайджанского землячества Российского университета дружбы народов Биннат Буниатов

Однако, столкнувшись с консолидированной реакцией гражданского общества, Буниатов и его подельники, по всей видимости, осознали, что слава уличных экстремистов может обернуться для них серьезными проблемами с законом: ведь даже безотносительно возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку (пресловутая «экстремистская» статья 282 УК), обвинения в котором ВБОНовцы категорически отрицают, – опубликованные материалы и собственные признания членов организации позволяют предъявить им обвинения в совершении побоев, причинении вреда здоровью и разглашении личных данных граждан. Все эти действия по российскому законодательству наказываются реальными сроками лишения свободы.

Отдельные вопросы должны возникнуть и к «помощникам» ВБОНовцев из правоохранительных органов, и к руководителям организации, в том числе и находящимся за рубежом.

Очевидно, что запоздалое понимание этой перспективы привело сначала к резкой смене риторики, а затем и к ликвидации паблика «ВКонтакте».

Впрочем, удаление группы в соцсети отнюдь не означает завершения истории. Ситуацию не считают закрытой ни сами ВБОНовцы, ни русские активисты, ни, тем более, правоохранители, получившие депутатские запросы и коллективные обращения, а потому обязанные отреагировать и отчитаться.

Принцип оборотня

Несмотря на ликвидацию группы в «ВК», сам ВБОН никуда не делся. В медийном пространстве эстафету подхватил аффилированный с ним паблик «Яддаш» (YADDAŞ, в переводе с азербайджанского – «Память»). Через него сторонники Буниатова попытались исправить вконец испорченную репутацию коллег по цеху, обвиняя русских активистов в клевете и раздувании межнациональной розни и заявляя, что расследование против ВБОН стало результатом «конфликта русских националистов с азербайджанским народом».

Однако неудобная для яддашевцев правда состоит в том, что первый «слив» роликов с избиениями был произведен не русскими общественниками, а самими азербайджанцами. Группа ВБОН во «ВКонтакте» была закрытым сообществом, вступить туда можно было исключительно с разрешения администраторов и лишь после проверки страницы «соискателя». К тому же, видеозаписи расправ были извлечены из Telegram-канала членов движения, куда чужой человек в принципе не мог попасть.

Позднее участники расследования сообщили, что в этом деле им помогала группа азербайджанцев. Именно они достали переписку ВБОНовцев из Telegram-канала, переводили сообщения, написанные на азербайджанском, и помогли деанонимизировать одного из руководителей сообщества, пользовавшегося псевдонимом Яшар Джафаров. По данным источников в диаспоре, настоящее имя этого человека – Абдуллах Селимов; сейчас он находится в международном розыске по обвинению в финансировании «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России решением суда). По данным российских азербайджанцев, Джафаров-Селимов проживает на территории Германии, предположительно в Лейпциге. В качестве двух других руководителей структуры участники расследования называют Мурада Азизова и Эльчина Эйнуллаева.

Что заставило азербайджанцев помогать русским в расследовании деятельности ВБОН? Возможно, дело в том, что практика избиения одного человека толпой вызывает отвращение не только у русских. Но еще больше это свидетельствует о том, что претензии ВБОНовцев на ортодоксальность и безусловную приверженность национальным традициям Азербайджана – не более чем фейк. И многие члены диаспоры это прекрасно понимают.

Обозреватель EADaily Муса Нурмагомедов обратил внимание на интересную деталь. В качестве символа ВБОНовцы выбрали себе волка. Но не голубого, каковым был зверь-спутник мифического прародителя всех тюрок Эртогрула, а обычного, серого четвероного хищника средней полосы.

«Вероятно, в головах у ВБОНовцев засело, что слово «голубой» в местах не столь отдаленных имеет гомосексуальную коннотацию. Не лучший показатель интеллекта этой публики», –

отмечает журналист.

Также Нурмагомедов обратил внимание, что паблик «Яддаш» и дружественная ВБОН группа «Бизим эдэт» («Наш обычай») высоко котируют суннитских, и более того – ваххабитских духовных лидеров из Саудовской Аравии. Однако около 85% азербайджанцев исповедуют ислам шиитского толка, а потому с точки зрения ваххабитов являются идолопоклонниками. Понятно, что при таких вводных Буниатов, Селимов и собранная ими публика не могут рассчитывать ни на широкую поддержку российской диаспоры азербайджанцев, ни на сотрудничество с республиканскими властями.

Неонацисты-подражатели

Пытаясь выстроить public relations с российскими СМИ и исправить впечатление от угроз физической расправы, что ВБОНовцы массово рассылали блогерам, администраторы «Яддаша» сменили риторику и стали выступать с позиции добропорядочных многонационалов, осуждающих оскорбления по национальному признаку. Однако это – лишь ширма, накинутая поверхностно и небрежно. Модераторы паблика даже не дали себе труда почистить контент, красноречиво указывающий на прежнюю направленность группы.

Достаточно зайти в видеозаписи «Яддаша», чтобы понять, что в сообществе царит культ ненависти и ксенофобии. Второе видео в списке посвящено убийству русского генерала Павла Цицианова в 1906 году, на третьем – ров, заполненный трупами армянских солдат, ниже бородатый ваххабит рассказывает о кавказцах, воюющих против России на Донбассе. Далее – избитый мужчина на коленях, который, если верить подписи, «оскорбил азербайджанцев».

Встречаются среди яддашевских видео и любопытные примеры почитания Адольфа Гитлера. Так, в одном из роликов спикер сидит под флагом Ичкерии, между делом приветствует фюрера и обещает «отомстить аварцам».

На это обратили внимание некоторые СМИ, поспешившие окрестить ВБОНовцев неонацистами. Справедливости ради стоит отметить, что это вряд ли соответствует действительности. Какой-то особой рейхофилии в их группах нет; ролики с обращениями к Гитлеру соседствуют с документальными фильмами российских каналов о вкладе Азербайджана в победу в Великой Отечественной… Возможно, ВБОНовцы и собранная ими аудитория не понимают, что пытаются совместить два взаимоисключающих дискурса. Если это предположение верно, перед нами не столько сознательный идеологический выбор, сколько бездумное заимствование эстетики ненависти.

Однако это не значит, что члены сообщества не могли бы стать праворадикальными боевиками, вступить в СС или карательный батальон «Азов». Стиль мышления последователей ВБОН и «Яддаша» предельно близок к нацистскому: тут и забота о чистоте крови, и ненависть по национальному признаку (особенно по отношению к армянам), и чувство биологического превосходства над русскими. В общем, члены ВБОН отлично поладили бы с персонажами знаменитого фильма Тарантино.

Охота на крыс: все только начинается

В нескольких постах ВБОНовцы сообщали, что тренируются в спортклубе AzePride. Оттолкнувшись от этой информации, журналисты интернет-издания BAZA провели собственное расследование и пришли к выводу, что неформальным владельцем спортзала и одним из «кошельков» движения является предприниматель Фарид Вагабов. Раскручивая эту нить, журналисты нашли компании, учрежденные бизнесменом, вычислили его партнеров и даже контракты, которые их фирмы получали от государства.

В результате удалось очертить круг возможных спонсоров сообщества, в числе которых оказались и трое бизнесменов с русскими именами. Сам Вагабов заявил, что не является лидером ВБОН, но признал членство в паблике.

«Движение не требует каких-либо финансовых вложений. Нет никакого фонда, просто время от времени мы собираем вместе с подписчиками деньги на благотворительность, какие-то мероприятия, в том числе мой проект – спортзал AzePride, смысл которого в том, чтобы люди могли заниматься спортом за небольшие деньги. Что касается моего бизнеса, то ни он, ни мои бизнес-партнеры не имеют никакого отношения к ВБОН и его финансированию. Мой бизнес-партнер Виктор Попов даже не в курсе существования ВБОН. Алексея Логоминова (по версии МВД, через его фирмы шло финансирование движения — прим. BAZA) я тоже не знаю», —

приводит издание слова Вагабова.

По данным источников в правоохранительных органах, 28 октября один из администраторов ВБОН был доставлен на допрос в полицию. Всего, по информации BAZA, в настоящее время в разработке у правоохранителей находятся около 250 членов организации и несколько десятков фирм, через которые могло осуществляться финансирование движения.

Смогут ли герои (точнее – антигерои) истории «отмазаться» и избежать наказания? Такой вариант не исключен, но не сильно вероятен. 28 октября движение «Идентаристов России» организовало серию одиночных пикетов у стен посольства Азербайджана в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, требуя от посла республики Полада Бюльбюль-оглы прокомментировать деятельность ВБОН. 31-го октября посольство опубликовало на своем сайте официальный комментарий.

«По поводу отдельных видео, выложенных в социальных сетях неизвестными авторами, мы считаем, что их достоверность должна быть установлена соответствующими правоохранительными органами, а виновные понести наказание в рамках российского законодательства. В то же время, резко осуждаем практику выкладывания подобного рода видео материалов, целью которых, несомненно, является попытка сформировать в российском обществе мнение о якобы имеющейся национальной нетерпимости у азербайджанцев к русским. Посольство призывает всех соотечественников проявлять бдительность и не поддаваться на какие-либо провокации, которые могут нанести урон имиджу азербайджанцев, проживающих в России, а также быть использованы против Азербайджана», –

говорится в тексте документа.

Несколькими днями ранее похожее заявление сделал и председатель московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов. Беседуя с корреспондентами радиостанции «Говорит Москва», он усомнился, что в инцидентах с участием ВБОН действительно были пострадавшие люди; однако затем уточнил, что о деятельности организации могут судить только правоохранительные органы.

«В правовое поле только сотрудники правоохранительных органов могут вывести, мы-то не можем их найти. Они если отправляют что-то, правоохранители могут выйти на их след, а мы-то не можем. Это не в моих силах, я такими вещами не могу заняться. Я просто слышал, взял на заметку, начал спрашивать наших религиозных деятелей. Правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы. Пока не убьют, они не займутся», –

констатировал Керимов.

В свою очередь азербайджанские издания, в частности – Minval.az, дружно объявили историю с ВБОН провокацией спецслужб, устроенной в том числе с целью «представить азербайджанцев этакими дремучими исламистами».

С одной стороны, все эти заявления можно трактовать как привычное «Рафик невиноватый». Но с другой – заявления о провокации подразумевают, что есть и провокаторы. Те самые, что играют против Азербайджана и его народа. Далеко ли убегут ВБОНовцы с клеймом агентов армяно-российского влияния и очернителей азербайджанской репутации?

Новый уровень самоорганизации

Как бы там ни было, любителями охотиться на людей уже занялись правоохранительные органы. Участники расследования, проводившегося русскими активистами и общественниками, сообщали, что им стали известны факты, которые могут свидетельствовать о связях ВБОНа с турецким праворадикальным движением «Серые волки». Никаких доказательств по этому поводу пока не обнародовано, и соответствует ли эта информация действительности – опять же предстоит выяснить компетентным органам, притом уже скорее из числа спецслужб.

Нам же самое время сказать несколько слов о действиях русских активистов. Борьба с ВБОНовскими радикалами показала как очень высокую готовность русского общества к консолидации, так и чрезвычайно достойный уровень сознательности его членов. Русские общественники не приняли игру на понижение, не стали скатываться на уровень уличных разборок и криминала. Вместо этого, действуя исключительно в рамках правового поля, они провели расследование и привлекли к деятельности ВБОН внимание СМИ, политиков и силовиков.

Ситуация наглядно показала, что русские научились эффективно бороться с экстремистами легальными методами, используя соцсети, прессу и политиков, и обходясь без всякого криминала.