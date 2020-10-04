Азербайджанские официальные лица сообщают об обстреле городов республики

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Обстрел города Гянджа, располагающегося на западе Азербайджана повлек за собой печальные последствия. Об атаке рассказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, ракетный удар унес жизнь одного из горожан. Порядка 32 человек получили различные травмы.

Пресс-служба Азербайджана сообщает также об атаках на города Тертер и Горализ, передает REGNUM.