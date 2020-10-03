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Азербайджан и Армения разошлись во взгляде на судьбу боевых самолетов

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 12:15
1 мин
Photo
Flickr

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление Еревана о том, что ВС Армении удалось сбить три азербайджанских боевых самолета.

Глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы назвал подобное утверждение дезинформацией.

«Напротив, азербайджанские беспилотники продолжают уничтожать военную технику вооруженных сил Армении», - приводит слова Даргяхлы агентство «Интерфакс».

Ранее в Минобороны Армении сообщили о том, что ПВО непризнанной карабахской республики сбили три азербайджанских боевых самолета.

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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