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Общество
Азербайджан и Армения разошлись во взгляде на судьбу боевых самолетов
3 октября, 2020 12:15
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В Минобороны Азербайджана опровергли заявление Еревана о том, что ВС Армении удалось сбить три азербайджанских боевых самолета.
Глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы назвал подобное утверждение дезинформацией.
«Напротив, азербайджанские беспилотники продолжают уничтожать военную технику вооруженных сил Армении», - приводит слова Даргяхлы агентство «Интерфакс».
Ранее в Минобороны Армении сообщили о том, что ПВО непризнанной карабахской республики сбили три азербайджанских боевых самолета.
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