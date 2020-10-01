АвтоВАЗ не знал чем еще порадовать россиян и в четвертый раз за год поднял цены

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Завод АвтоВАЗ в очередной раз прниял решение поднять цены на свои автомобили. Подорожают все модели, за одним исключением.

На своем официальном сайте компания опубликовала соответсвующий прайс-лист. Согласно ему, базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5%, до 582 тысяч рублей, Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.

Единственным исключением стала модель Lada 4x4 Bronto, цены на которую остались без изменения. Наибольшее повышение цен затронуло модели Lada Largus фургон и Lada Vesta - 2,1%.

Предыдущие изменения ценников компании также оставались в пределах 1-2%. В самой компании новые измениния объясняют падением курса рубля, что непосредственно сказывается на стоимости комплектующих запчастей. Об этом сообщили РИА «Новости».