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«Роскосмос» и автор «Холопа» Клим Шипенко снимут кино в космосе

Артем Денисов
23 сентября, 2020 23:08
2 мин
МКС
Фото: pixabay.com

Съемки первого российского кино в космосе пройдут одновременно с работой американских кинематографистов.

Фильм будут снимать на борту МКС в октябре 2021 году. Режиссером отечественной ленты станет автор «Холопа» Клим Шипенко. Как сообщил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, российская съемочная группа рассчитывает сделать работу быстрее американцев.

Практически одновременно с российской съемочной группой на станцию на корабле Crew Dragon прилетят режиссер трилогии про Джейсона Борна Даг Лайман и голливудский актер Том Круз, которые снимут первый блокбастер в космосе.

Известно, что российская картина с рабочим названием «Вызов» будет о том, как не связанный с космосом человек в силу долга и обстоятельств оказывается на орбите Земли.

Как сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, следующей весной Россия пристыкует к МКС новый медицинский модуль, который, как ожидается, будет использоваться для съемок отечественного кино.

О намерении снять первый в истории кинематографа фильм в космосе сообщили в гсокорпорации накануне. Его сценарий и технические подробности находятся в процессе обсуждения, сообщает РБК.

темы
космос
кино
мкс
2 мин