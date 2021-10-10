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Автопробег недовольных властью едет к резиденции Владимира Зеленского
10 октября, 2021 19:43
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
В Киеве проходит автопробег, который организовали противники действующей власти.
Несколько сот автомобилей участников протеста «на колесах» едут к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
Там уже собрались на митинг недовольные политикой украинских властей, звучат и оскорбления в адрес Зеленского.
Территорию резиденции охраняет большое количество полицейских и бойцов национальной гвардии, сообщает телеграм-канал «Страна.ua»
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