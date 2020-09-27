Автолотерея. Эксперт дал рекомендации по приобретению подержанных машин

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Чтобы не стать жертвой мошенников, покупателю подержанного автомобиля необходимо тщательно проверить информацию о транспортном средстве в базах данных ГИБДД.

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев, придерживаться данной тактики необходимо и в случае приобретения машины у официального дилера. При этом необходимо отдать предпочтение в покупке у знакомого человека, либо по рекомендации надежных людей.

Васильев назвал покупку автомобиля лотереей, даже, несмотря на то, что абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных.

На сайте ГИБДД нужно проверить транспортное средство на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов, ограничений, наложенных на автомобиль, например, со стороны судебных приставов.

Специалист советует воспользоваться услугами эксперта по подбору авто — стоит это недорого и может сэкономить и нервы, и деньги, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно о нетипичном росте продаж автомобилей этим летом, а также о предстоящем резком падении этого показателя к концу года.

Как сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто, также ожидается рост цен на машины. Ранее сообщалось, что российские автодилеры выявили дефицит моделей практически по всем брендам, в том числе отечественным.