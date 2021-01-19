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Автольгота и досрочный выход на пенсию: еще одной категории россиян повезло

Лилия Караева
19 января, 2021 09:42
1 мин
Пенсионеры
Pixabay.com

В 2021 году досрочный выход на пенсию сможет оформить новая категория россиян. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Речь идет о медиках, которые работают с коронавирусными больными. Их стаж работы высчитывается по формуле «один месяц работы за три».

«Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко Национальной службе новостей.

Медикам, работающим в «красной зоне», положены и другие льготы. В частности, они могут претендовать на скидку до 375 тыс. рублей при покупке машины. Это касается автомобилей стоимостью до полутора миллиона рублей. В регионах у врачей появилась возможность приватизировать жилье, но при наличии определенного стажа.

Ранее сообщалось, что досрочный выход на пенсию в 2021 году ждет многодетных матерей и предпенсионеров, потерявших работу.

темы
Россия
пенсия
Медики
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