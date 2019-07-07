Раритетные янгтаймеры в Архангельском

Музей-усадьба «Архангельское» совместно с автоклубом «Ветерок» провели фестиваль «АвтоКультура», посвящённый истории эксклюзивных автомобилей минувших лет. В год 100-летия со дня основания Музея-усадьбы «Архангельское» на фестивале «АвтоКультура» представили около 100 редких «янгтаймеров», классических автомобилей и спорткаров, которые на время стали музейными экспонатами под открытым небом в окружении садово-парковой скульптуры конца XVIII – начала XIX века.

Предлагаем полюбоваться раритетными автомобилями вместе с «Русской Планетой».