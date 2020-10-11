Автокатастрофа на дороге в Таиланде унесла десятки жизней

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Столкновение пассажирского автобуса и товарного поезда в Таиланде унесло жизни по меньшей мере 20 человек.

Кроме того, более 30 человек получили различные травмы. Авария произошла в провинции Чаченгсао в 80 километрах от столицы страны, Бангкока.

ДТП произошло в 08.05 (04.05 мск) в воскресенье, когда автобус, везший туристов в буддийский храм, выехал на железнодорожный переезд вопреки красному сигналу светофора.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф, наиболее сильный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.