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Автоэксперт оценил идею разрешить ездить со скоростью 150 километров в час

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 15:12
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фото: Pixabay

В России повышать порог скоростного режима до 150 километров в час, пока преждевременно. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев.

В настоящее время в России рассматривается возможность повышения лимита скорости на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Также звучат предложения и об увеличении до 150 километров в час.

Автоэксперт напомнил фразу «Какой русский не любит быстрой езды» и предположил, что увеличение скоростного порога в итоге приведет к езде на скорости 160-170 километров в час.

Архиреев подчеркнул, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит как раз из-за превышения скоростного режима, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Воскресенск на трассе А-108 произошла автоавария с участием трех транспортных средств.

Машины столкнулись в попутном направлении из-за нарушения правил дорожного движения. В результате ДТП погибли три человека.

темы
Россия
общество
авто
скоростной режим
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