Авиакомпания раскрыла причины срочной посадки в Казахстане

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Пресс-служба авиакомпании Air Astana рассказала о причинах произошедшей в пятницу экстренной посадки. Самолет выполнял рейс Кызыл-Орда — Алма-Ата.

В компании заявляют о технических причинах, по которым аппарат совершил посадку в Чимкенте. На данный момент, самолет ждет прибытия специалистов.

Как передает издание REGNUM, посадка состоялась 25 сентября в 17:51 (14:51). Причиной стал сработавший индикатор пожарного оповещения.