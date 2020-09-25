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Авиакомпания раскрыла причины срочной посадки в Казахстане

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 18:21
1 мин
Photo
Flickr

Пресс-служба авиакомпании Air Astana рассказала о причинах произошедшей в пятницу экстренной посадки. Самолет выполнял рейс Кызыл-Орда — Алма-Ата.

В компании заявляют о технических причинах, по которым аппарат совершил посадку в Чимкенте. На данный момент, самолет ждет прибытия специалистов.

Как передает издание REGNUM, посадка состоялась 25 сентября в 17:51 (14:51). Причиной стал сработавший индикатор пожарного оповещения.

темы
самолет
посадка
Air Astana
1 мин