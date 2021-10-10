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Авиакомпания British Airways перестанет обращаться к пассажирам «дамы и господа»
10 октября, 2021 18:32
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Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look press
Авиакомпания British Airways перестанет приветствовать пассажиров словами «дамы и господа».
В руководстве авиакомпании решили перейти на гендерно-нейтральные выражения. Сотрудники компании получили новые инструкции из их лексикона исчезнут слова: «дамы», «господа», «леди» и «джентльмены».
Таким решением авиаперевозчик намерен приветствовать разнообразие и инклюзивность. В авиакомпании считаю важным, чтобы приветствием учитывались все. Теперь в обращении к пассажирам будет звучать: «дорогие гости» или «доброе утро, день или вечер» в зависимости от времени суток, пишет «ПолитЭксперт».
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