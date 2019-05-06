Аварийное жилье и реновация: Хуснуллин экономит на безопасности

Реновационная активность московских властей нарастает, и чем бодрее исполняется наспех принятый закон о реновации, тем больше проблем и нестыковок в нем обнаруживают незадачливые москвичи. Одна из них – запрет переселять людей из аварийного жилья.

Если дом признан аварийным, он не подлежит включению в программу реновации. С этим абсурдным правилом уже столкнулись жители Москвы. Как и почему было принято такое решение?

В изначальной версии закона о реновации, принятой депутатами Госдумы в первом чтении, не было упоминания о расселении жителей аварийных домов. В мае 2017 года такая поправка, однако, появилась – член Комитета Госдумы по транспорту и строительству единорос Антон Жарков анонсировал «автоматическое включение аварийных домов» в программу реновации. Однако вскоре выяснилось, что магнитогорский миллионер поторопился. Его поставил на место глава комитета, еще один миллионер, уроженец Брянской области Евгений Сергеевич с уместной фамилией Москвичёв: «Мы долго работали по этому вопросу и сказали: "Нет, по аварийке есть другой закон, по которому надо жить"».

Когда депутат говорит «жить по закону», это вообще забавно, а тут еще и цинично – кто, как не профильный комитет, мог решить вопрос законодательства по «аварийке» буквально одной рекомендацией? Кому было бы плохо, если бы при выборе между расселением по двум законам выбирался более быстрый вариант?

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ) хорошо говорит об этом аспекте реновации:

«Это просто захват чужих территорий, захват земли простых москвичей для строительства высотных домов. Нам все время говорят о том, что если не будет этой программы, то все дома рухнут. Между тем как раз те дома, которые действительно могут рухнуть, – аварийные дома, исключены из этой программы, их там нет! Отдельная статья в законе о реновации исключает из нее аварийные дома. То, что рушатся потолки, идут трещины по стенам – абсолютно никого не интересует. А вот лакомые кусочки земли, на которых стоят добротные дома, как раз и представляют интерес для олигархии, которой принадлежит власть в Москве. Это, как ни крути, мэр, который стоит у руля города, и его заместители Ракова, Хуснуллин, Ликсутов. Я не знаю, какую политику Собянин проводил в Тюмени, в то время я не очень интересовалась этой персоной, но в Москве он делает заявления, которые на мой взгляд, укладываются в понятие уголовных преступлений – например, заявлял, что в сельской местности 15 млн лишнего населения».

Сергей Собянин вообще большой фантазер – помнится, в начале своей деятельности он предлагал выселять пенсионеров в специальные поселки. Но надо понимать, что этот человек никогда не был самостоятельной фигурой: в Тюменской области он обслуживал интересы нефтегазовых компаний, в Администрации президента и правительстве работал на технических должностях, а в Москве прикрывает своим благообразным обликом интересы татарского стройкомплекса, делающего деньги на освоении столичного бюджета. Так что относиться к его словам серьезно не стоит, хотя, безусловно, если в них есть признаки нарушения закона (Шувалова намекает ни более ни менее как на государственную измену), это нужно рассматривать по существу в соответствующих инстанциях.

Но вернемся к аварийному жилью. Действительно, ст. 14 закона 141-ФЗ от 1 июля 2017 года «О реновации» (на самом деле там длинное название на 39 слов, но обычно его сокращают) гласит:

«Положения Закона… регулирующие отношения, возникающие в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в… Москве, не применяются к отношениям, возникающим в результате признания в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Надо сказать, что мотивы поведения московских властей здесь туманны. В конце концов, не все ли равно им, какое жилье сносить – аварийное или крепкое, на первое даже меньше затрат нужно. Правила переселения при реновации и из аварийного жилья в целом совпадают – «квартира не меньше старой, находится в том же городе и благоустроена применительно к условиям того населенного пункта». Поэтому ситуацию можно объяснить лишь одним образом: карта аварийных домов в Москве и карта заманчивых участков для застройки совсем не совпадают.

Конечно, есть и разница в законах о реновации и о расселении аварийного жилья, связаны они с темпами. Реновация проходит очень быстро – тысячи москвичей получили уведомления о переселении уже через несколько месяцев после голосования собственников, в аварийном же жилье можно жить десятилетиями. У него своя очередь, с реновацией не связанная, и переселять будут по мере поступления финансирования, причем финансирования федерального, а не регионального, как в случае с реновацией. Может быть, московские власти просто решили сэкономить? Но, честно говоря, мелочность удивляет.

Есть предположение, что глава Комитета, в отличие от своего рядового коллеги, уже во время подготовки закона о реновации знал о намерении правительства заменить понятие «аварийного жилья» на «ветхий фонд», который не надо сносить, а достаточно отремонтировать. Эта идея обрела статус законопроекта через год, осенью 2018 года.

Фактически речь идет о том, чтобы радикально сократить число вынужденных переселенцев – там, где дешевле немного подлатать здание, не имеет смысла его разрушать. Да, при этом освобождается площадь для строительства нового дома, но поскольку в большинстве населенных пунктов России население сокращается, никто там квартиры не купит – ну и в чем тут гешефт? «Русская планета» будет внимательно следить за продвижением этой многообещающей инициативы.

При этом есть забавный нюанс, уже подмеченный журналистами: если жильцы старого дома не хотят переезжать и пытаются проголосовать против включения в программу реновации, на месте появляются правильно мотивированные специалисты, которые готовы… объявить этот дом аварийным! И тут у жителей варианты – либо подчиниться реновации, либо встать в очередь на расселение, которая чудесным образом подойдет ровно тогда, когда это нужно будет для той же реновации.

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Уже одного этого маневра с аварийным жильем достаточно, чтобы понять: программа реновации предназначена для обогащения отдельной группы граждан за счет москвичей, поэтому она должна быть свернута, а всех ее инициаторов и бенефициаров надлежит переселить в заблаговременно построенное жилье пониженной комфортности в районе рек Индигирка и Колыма.

Пусть Марат Хуснуллин строит там свои картонные человейники, а Максим Ликсутов организует платные стойбища для оленей. Пользы много не будет, зато и вред минимальный.