Авария в Дании и следователи в РФ — скандал вокруг корабля Балтийского флота

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В Военном следственном управлении по Балтийскому флоту (БФ) завели дело по факту столкновения российского противолодочного корабля «Казанец» с иностранным судном.

«Уголовное дело было возбуждено несколько дней назад, когда "Казанец" еще находился в Балтийске. По моей информации, оно расследуется по стандартной для таких ситуаций статье 352 УК РФ (нарушение правил кораблевождения)», - передает «Интерфакс» слова своего, близкого к происходящему, источника.

Командир пострадавшего корабля во время своего пребывания в Балтийске оказался допрошен следователями. Правоохранители пришли и в штаб бригады кораблей в Кронштадте.

Инцидент имел место 23 сентября, когда в проливной зоне в территориальных водах Дании МПК «Казанец» ВМФ РФ, вследствие сильного тумана, столкнулся с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых островов. Несмотря, на повреждения носовой части, никто из экипажа российского судна не пострадал.