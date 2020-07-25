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Авария с участием инспеткора ДПС унесла жизни троих в Ленобласти
25 июля, 2020 13:13
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Трагедия на дороге произошла в Сланцевском районе Ленобласти. Авария с участием инспектора ДПС унесла жизни троих человек, в том числе и самого полицейского.
ДТП случилось в районе 9.00 на автодороге Сижно — Будилово — Осьмино. В ГИБДД сообщают, что инспектор, управлявший автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением из-за тяжелых погодных условий. После удара об дерево автомобиль перевернулся. Все находившиеся в машине скончались, передает «Фонтанка».
Помимо 23-летнего водителя, в машине находились девушка и парень на вид 20–30 лет. По данным органов, инспектор находился в личном транспорте в нерабочее время.
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