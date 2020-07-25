По состоянию на 25 июля 10:30
Заболевших806 720
За последние сутки5 871
Выздоровело597 140
Умерло13 192
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Авария с участием инспеткора ДПС унесла жизни троих в Ленобласти

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 13:13
1 мин
Photo
Flickr

Трагедия на дороге произошла в Сланцевском районе Ленобласти. Авария с участием инспектора ДПС унесла жизни троих человек, в том числе и самого полицейского.

ДТП случилось в районе 9.00 на автодороге Сижно — Будилово — Осьмино. В ГИБДД сообщают, что инспектор, управлявший автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением из-за тяжелых погодных условий. После удара об дерево автомобиль перевернулся. Все находившиеся в машине скончались, передает «Фонтанка».

Помимо 23-летнего водителя, в машине находились девушка и парень на вид 20–30 лет. По данным органов, инспектор находился в личном транспорте в нерабочее время.

темы
ГИБДД
ДТП
Ленобласть
1 мин