Астронавт NASA сравнила полеты на российском космическом корабле и американском

Люди

Полеты на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon сравнили. Разницу выявила астронавт NASA Шэннон Уолкер.

По ее мнению, различия между кораблями «не слишком несущественные». Например, у аппаратов разный уровень перегрузки, но он «не хуже и не лучше».

Уолкер указала на непохожие ощущения при выбросе парашюта - в Crew Dragon под ним проводишь меньше времени, чем в «Союзе».

Посадка на американском корабле ей показалась «немного мягче».

Астронавт подытожила: «Есть различия, но много схожего». Ее слова приводит РИА Новости.

Crew Dragon дважды доставлял астронавтов на Международную космическую станцию. До этого на МКС могли долететь только российские корабли.