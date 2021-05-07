Новости – Люди
Люди
Астронавт NASA сравнила полеты на российском космическом корабле и американском
7 мая, 2021 09:52
1 мин
1 мин
NASA/via Globallookpress.com
Полеты на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon сравнили. Разницу выявила астронавт NASA Шэннон Уолкер.
По ее мнению, различия между кораблями «не слишком несущественные». Например, у аппаратов разный уровень перегрузки, но он «не хуже и не лучше».
Уолкер указала на непохожие ощущения при выбросе парашюта - в Crew Dragon под ним проводишь меньше времени, чем в «Союзе».
Посадка на американском корабле ей показалась «немного мягче».
Астронавт подытожила: «Есть различия, но много схожего». Ее слова приводит РИА Новости.
Crew Dragon дважды доставлял астронавтов на Международную космическую станцию. До этого на МКС могли долететь только российские корабли.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку