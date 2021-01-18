Аспиранта МГУ приговорили к шести годам за разбитое окно в приемной «Единой России»

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Аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову вынесли приговор по делу о поджоге офиса «Единой России». Защита настаивала, что обвинение строилось на показаниях засекреченных свидетелей, один из которых умер, двое других активистов отрицали участие аспиранта в акции.

Приговор вынес Головинский районный суд. В решении говорится: «Мифтахов, Горбань и Ейкин совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору».

Суд назначил фигуранту дела Елене Горбань 4 года условно, Андрею Ейкину - 2 года лишения свободы условно, сообщает ТАСС. Они признали вину.

Мифтахов вину не признавал и наставиал, что не принимал участия в акции.

Акция, которая стала причиной возбуждения уголовного дела, прошла 18 января 2018 года - перед президентскими выборами. Активисты разбили окно в офисе «Единой России» и бросили в него дымовую шашку, никто не пострадал.

Сначала Мифтахова заподозрили в изготовлении взрывчатки. Аспирант дал признательные показания, но признался, что сделал это под угрозами шуруповертом и избиениями.

Аспирант считает, что его дело связано с политическими взглядами - он анархист. Освободить Мифтахова просили 2,5 тысячи математиков из 15 стран.