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Артем Дзюба раскрыл имя лучшего футбольного тренера

Артем Денисов
18 мая, 2021 05:05
1 мин
Артем Денисов
18 мая, 2021 05:05
1 мин
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба назвал лучшего футбольного тренера России.

По мнению игрока, на сегодняшний день это Леонид Слуцкий, который возглавляет казанский «Рубин». Под его руководством клуб добился права участвовать в Лиге конференций УЕФА.

«Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Я беру все вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках», - отметил Дзюба, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, Дзюбу признали главным открытием старта отборочного турнира Чемпионата мира - 2022.

Таковы результаты голосования в Twitter-аккаунте FIFA World Cup.

Ранее по теме:  Артем Дзюба признан главным открытием отборочных матчей к ЧМ-22
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ТЕГИ
Футбол
Спорт
Зенит
Дзюба
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