Артем Дзюба неожиданно вышел на поле в костюме Дэдпула (ВИДЕО)

Люди

Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на поле в костюме персонажа из комиксов Дэдпула.

В таком наряде он отправился за наградой за чемпионство команды. Получив медаль, форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, сообщает «Рен ТВ».

2 мая «Зенит» одолел на домашнем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Таким образом, команда досрочно стала чемпионом России. «Зенит» становится чемпионом России уже третий раз подряд.

Ранее Дзюбу признали главным открытием старта отборочного турнира Чемпионата мира - 2022.

Таковы результаты голосования в Twitter-аккаунте FIFA World Cup.