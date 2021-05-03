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Артем Дзюба неожиданно вышел на поле в костюме Дэдпула (ВИДЕО)
3 мая, 2021 02:04
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Фото: ФК «Зенит»
Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на поле в костюме персонажа из комиксов Дэдпула.
В таком наряде он отправился за наградой за чемпионство команды. Получив медаль, форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, сообщает «Рен ТВ».
2 мая «Зенит» одолел на домашнем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Таким образом, команда досрочно стала чемпионом России. «Зенит» становится чемпионом России уже третий раз подряд.
Ранее Дзюбу признали главным открытием старта отборочного турнира Чемпионата мира - 2022.
Таковы результаты голосования в Twitter-аккаунте FIFA World Cup.
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