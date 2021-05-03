Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Артем Дзюба неожиданно вышел на поле в костюме Дэдпула (ВИДЕО)

Артем Денисов
3 мая, 2021 02:04
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 02:04
1 мин
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на поле в костюме персонажа из комиксов Дэдпула.

В таком наряде он отправился за наградой за чемпионство команды. Получив медаль, форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, сообщает «Рен ТВ».

2 мая «Зенит» одолел на домашнем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Таким образом, команда досрочно стала чемпионом России. «Зенит» становится чемпионом России уже третий раз подряд.

Ранее Дзюбу признали главным открытием старта отборочного турнира Чемпионата мира - 2022.

Таковы результаты голосования в Twitter-аккаунте FIFA World Cup.

Ранее по теме:  Артем Дзюба признан главным открытием отборочных матчей к ЧМ-22
Поделиться
ТЕГИ
Футбол
Зенит
Дзюба
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!