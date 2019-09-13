Артём Боровик. Смерть на взлёте

Сравнивать журналистику нашего времени с журналистикой 90-х годов, как минимум, кощунственно. В наши дни репортёр — орудие пропаганды. Лет эдак 30 назад, когда российское общество, имело запрос на правду, а не на порцию «ура-патриотического экстази», находились люди, являвшиеся четвёртой властью не в номинальном, а в подлинном понимании этого слова.

В их числе был популярный телеведущий и создатель самой интересной газеты той эпохи «Совершенно секретно» Артём Боровик.

Немного истории

Исчезла ли цензура? И да, и нет. Государство, провозгласив свободу, скрежетало зубами, почитывая разоблачительные материалы журналистов минувших лет. За инакомыслящими перестали приезжает воронки да чёрные «Волги». Интернета еще практически не было. Получить пятёрку за пост в сети от «регулятора нравственности и свобод» по обвинению в экстремизме было невозможно по «техническим причинам». А вот пулю или заминированный дипломат за неосторожно открытую правду – более чем вероятно.

Гибель Артёма Боровика предваряли слова, сказанные им в марте 2000 года.

«Вчера упали Холодов и Листьев. Я не знаю, кто упадёт следующим из нас сегодня».

И слова эти стали пророческими. А ещё мистическими. Если Дмитрия Холодова взорвали в редакции «Московского комсомольца», а Владислав Листьев был застрелен в подъезде своего дома, то…

Артём Боровик погиб спустя несколько дней после того как произнёс эту фразу. Погиб, именно упав, когда чартерный самолёт ЯК-40 едва оторвался от земли, накренился и… рухнул.

Артём Боровик родился 13 сентября 1960 года. Его отец, легендарный писатель, драматург, журналист-международник Генрих Боровик, отметит 16 ноября этого года свой 90-летний юбилей. Мама была редактором отдела культуры на ТВ и, нося под сердцем Артёма, ушла в декрет только за два месяца до того, как он появился на свет. Отсюда и пошла байка, будто Артём пришёл на Шаболовку, 37, где тогда находился телецентр, задолго до рождения.

По долгу службы отец много путешествовал, был в разных странах. Маленькому Артёму жали ручку Грэм Грин, Габриэль Гарсиа Маркес, Константин Симонов. Отпечатком какой-то «удивительной гениальности», будучи ребёнком, Артём отмечен не был. Обычный мальчик.

Бывало шалил, бывало дрался. Но порой отца удивлял отрешённый взгляд, с которым Тёма, словно «выключаясь» из процессов окружавшего его бытия, подолгу смотрел не то в жизнь, не то в вечность.

— Папа, а сколько всего людей на земле? — однажды вдруг задал вопрос Артём.

— Три с половиной миллиарда, — ответил отец.

— Это… считая меня? — переспросил малыш.

Первые годы Артём Боровик провёл в Нью-Йорке, где его отец работал в качестве специального корреспондента. Перед мальчиком был открыт весь мир, но…

Окончив факультет международной журналистики МГИМО, он мог сделать хорошую карьеру дипломата. И даже на старших курсах прошёл стажировку в Перу. А затем всё же решил, что станет журналистом.

Но почему? Он всегда знал и помнил, что в отличие от тех, кому «повезло» родиться в семье рабочих и крестьян, учителей и рядовых интеллигентов, появился на свет в семье именитого и заслуженного человека. А значит, практически был обречён на шёпот за спиной: «Смотрите! Пошёл сын Генриха Боровика!».

Артём Боровик за 40 лет жизни, которые были отпущены ему судьбой, сделал всё, чтобы стать персоной по-настоящему самостоятельной. Устроившись в газету «Советская Россия», он сразу же подался в горячую точку. Афганистан!

— Матери говорить не будем? — осторожно спросил отец, понимая, что сердце женщины может не вынести самой мысли о том, что отличник-сын, блестяще окончивший МГИМО, отправится туда, куда советская власть для защиты своих интересов в массовом порядке отправляла на гибель вполне себе рядовую молодёжь.

Отец не знал, что сын кое-что скрыл и от него. Переступив порог кабинета начальника генерального штаба маршала Ахромеева, он вкратце рассказал о себе и попросил.

— Сергей Фёдорович, разрешите мне, пожалуйста, принимать участие в боевых действиях.

— Отец знает? — немало удивившись, спросил маршал.

— Естественно, — не моргнув глазом, сказал Артём.

И маршал разрешил Артёму Боровику в виде исключения то, чего до этого не разрешалось делать ни одному журналисту: принимать участие в войне.

Зачем? Почему? Мальчишество? Бравада? Игры со смертью? Артёму казалось, что только так можно написать правду о войне. И он не ошибался.

Вернувшись, Артём отсыпался несколько дней кряду. Затем работал ночами напролёт, писал «запоем». Под солдатские песни, которые каким-то удивительным образом перемежались с реквиемом Моцарта.

Итогом этой работы стал знаменитый «Афганский дневник». Прочтя его, знаменитый Юрий Нагибин назвал эту работу «первыми очерками об Афганистане, в которых была сказана правда.

Молодой Боровик написал в своей работе и то, что хотелось бы услышать всем. Например, о героизме советской молодёжи. А ещё о том, что не хотелось слышать никому. О неподготовленности необстрелянных 18-летних ребят, которые погибали не понятно за что. Героями этих очерков становились и замечательные люди, и отъявленные подлецы, самодуры, мародёры. За боевые заслуги Артём Боровик был награждён медалью, но надел её всего лишь раз.

Просто считал, что простые и никому не известные солдаты сделали и потеряли на этой войне куда больше, чем он сам.

Юрий Нагибин, за всю свою жизнь написавший — максимум! — одну или две рекомендации в Союз писателей, рекомендовал молодого журналиста Артёма Боровика в СП.

Книга Артёма Боровика была напечатана в той же серии «Библиотека «Огонёк», что и первый роман его отца. После публикации «Афганского дневника» Артём стал известным человеком. Он реализовал смелый проект: «Как я служил в американской армии». В 80-е годы стал одним из «Битлов Перестройки», вёл программу «Взгляд» вместе с легендарной «троицей» — Любимов, Политковский, Листьев.

Обидные слова «Сын Боровика» ему так и не придётся услышать во след. Всё почему? В эпоху перемен Артём стал более популярен, чем снискавший себе славу и популярность Генрих.

Боровик-старший с доброй улыбкой пошучивал тогда:

— Скоро придёт момент и про меня скажут: «Смотрите! Это ж отец самого Боровика».

Время пришло

Во время августовского путча Артём и его супруга — журналист Вероника Боровик-Хильчевская — были у Белого дома. Прессу не пускали, но супругов пропустили, так как не узнать в Артёме журналиста одной из самых популярных передач эпохи заката СССР, было невозможно.

Ему мгновенно предложили освещать ситуацию для CBS, ей – для NBC. Три дня и три ночи прекрасно владеющие английским языком молодые люди делали репортажи о происходящем в эти кризисные для всей страны дни, пытаясь говорить правду всему миру, в то время, когда по всем каналам государственного ТВ транслировали одиозную ложь, чередуемую с «Лебединым озером».

Профессия «Говорить правду», которая сегодня выглядит практически архаичной, стала непростым бременем Артёма Боровика. В «Совершенно секретно» Артём Боровик пришёл по приглашению мастера политического детектива Юлиана Семёнова («Семнадцать мгновений весны»). Семёнов создал «Совершенно секретно» и сделал Артёма своим заместителем.

Тираж газеты был небольшим. Всего несколько тысяч экземпляров. Но когда Боровик после смерти основателя взял бразды правления в свои руки, газета стала издаваться двухмиллионным тиражом. Позже был основан целый медиахолдинг «Совершенно секретно», появилась телевизионная программа с аналогичным названием. Ведущей первой российской расследовательской телепрограммы стал сам Артём Боровик.

В фокусе внимания передачи были моющиеся с девочками в бане министры, жизненные перипетии Павла Бородина, преступления политиков и козни олигархов. «На меня осуществляется колоссальное давление», — сказал Артём Боровик незадолго до авиакатастрофы. Журналисту приходилось ходить с охраной.

Что делают в нашей стране с людьми, которые говорят правду, ни для кого не секрет. Артём был верующим человеком. Его часто видели в Новодевичьем храме, молящимся за канунным столиком. За кого он молился? Больше всего переживал за семью. За детей.

«Если вы такой честный, то почему до сих пор живы?!»

Зловещий вопрос прозвучал незадолго до гибели Артёма Боровика в передаче Дмитрия Диброва. «Хороший вопрос», — сказал Артём и перекрестился.

Смерть

За день до смерти Артём купил для мамы, Ирины Михайловны, огромный букет роз. Зайти к ней он так и не успел, передав цветы вместе с водителем. Был праздник. Международный женский день.

Утром 9 марта 2000 года Артём сел в самолёт ЯК-40, чтобы улететь в Киев. Нужно было обсудить издание в этой стране газет холдинга. Кроме него на борту находился президент нефтяной компании «Группа «Альянс» Зия Бажаев.

Поднявшись на высоту 50-ти метров, самолёт внезапно накренился и зацепил землю крылом. Лайнер перевернуло в воздухе. Он рухнул на землю. Выживших не оказалось.

Так случилось, что водитель опоздал с подарком. И мама получила букет цветов от сына, когда его уже не было в живых. Букет роз так и останется стоять в её квартире, как последний подарок сына. Подарок с небес.

Официальное расследование спишет всё на несчастный случай: обледенение крыла. Но журналисты из «Совершенно секретно» аргументировано поставят многие моменты официального заключения под сомнение, указав на то, что расследователи «старательно» закроют глаза на ряд очевидных странностей. Почему, например, при падении самолёта топливо не загорелось, как это бывает обычно? Быть может, на него было воздействие?

Вот только кого пытались убрать? Артёма Боровика? Или чеченца Зию Бажаева, незадолго до этого отказавшегося финансировать своих горных братьев во время Второй чеченской. А может, кому-то очень хотелось одним выстрелом убить двух зайцев? На этот вопрос мы уже никогда не узнаем ответа.

Такая история.