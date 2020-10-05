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Армия США скоро получит систему обнаружения российского «Новичка»

Лилия Караева
5 октября, 2020 09:46
1 мин
Яд
Piqsels.com

Армия США получит систему обнаружения химических веществ, которая способна быстро и просто выявить боевые яды из группы «Новичок». Заложенный в ее основу способ определяет нервно-паралитические и чрезвычайно токсические вещества даже при низких концентрациях.

Система Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS) использует сложные белки, вырабатываемые живыми организмами. Они действуют как катализаторы определенных биохимических реакций.

При нанесении на поверхность в жидкой форме в виде спрея они меняют цвет в местах заражения боевым химическим веществом, пишет Lenta.ru.

Ранее один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов назвал возможное вещество, которым был отравлен политик Алексей Навальный. Речь шла о яде под кодовым названием А-242. По словам Мирзаянова, это соединение медленно разлагается в организме, а чтобы убить человека, необходимо несколько миллиграммов.

темы
США
армия
Новичок
обнаружение
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