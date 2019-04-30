Армия России пополнится сестрами милосердия
Армия России пополнится сестрами милосердия

Следом за дамами начнут подготовку военных священников

На совещании в Министерстве обороны России оценили перспективы создания института сестёр милосердия в Вооруженных Силах РФ

Делегация Ассоциации Тверских землячеств ознакомила участников совещания с опытом деятельности дружин сестёр милосердия в Тверской области.

Как отметил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор А.М. Цыганков, в настоящее время военное ведомство изучает возможность подготовки сестёр милосердия на базе учебного центра, создаваемого при Главном храме Вооруженных Сил России в Парке «Патриот». Там же предполагается в тесном взаимодействии с Русской православной церковью готовить и военных священников.

По словам председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископа Клинского Стефана, в боевых условиях сёстры милосердия призваны не только оказывать бойцам медицинскую помощь, но и духовную поддержку. Это, в свою очередь, предъявляет особые требования к системе их подготовки – и в профессиональном плане, и в психологическом.

Участники совещания уделили особое внимание опыту деятельности под эгидой Ассоциации Тверских землячеств дружин сестёр милосердия, сформированных из школьниц старших классов в ряде средних школ Тверской области. В частности, интерес вызвала разработанная Ассоциацией программа курса подготовки тверских дружин, включающая наряду с предпрофессиональным медицинским блоком и вопросы духовно-мировоззренческого характера.

Выступившие на совещании председатель Совета Ассоциации С.А.Спиридонов и глава Благотворительного фонда имени сестры милосердия Е.М.Бакуниной отец Роман (Манилов) подчеркнули, что распространение тверского опыта по вовлечению девушек-школьниц в движение сестричества даст возможность создать прочную социальную базу для развития системы подготовки сестёр милосердия для Вооруженных сил России.

Теги:
Места: Россия
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