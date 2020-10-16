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Армения заявила о тяжелых боях в Нагорном Карабахе. Азербайджан применяет авиацию

Антон Мельников
16 октября, 2020 22:30
1 мин
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Youtube / Daily Storm

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что на юге Карабаха, на границе с Ираном, идут тяжелые бои.

«С утра на юге и севере проходили тяжелые и упорные бои с применением артиллерии, БПЛА и авиации. Противник осуществил несколько попыток наступления, которые все были отброшены. Азербайджанским ВС не удалось захватить ни одной позиции», - заявил Ованнисян.

По словам представителя Минобороны Армении, «тяжелые и упорные бои продолжаются в настоящее время на южном направлении».

Ованнисян добавил, что «противник применяет авиацию», передаёт «Интерфакс».

темы
война
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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