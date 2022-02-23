Архивные пророчества Ванги относительно Донбасса начали сбываться
Пророчество болгарской прорицательницы Ванги о судьбе Украины и Донбасса начало сбываться. Она предсказывала, что Донбасс не вернется в состав Украины.
Ванга говорила об отсутствии настоящей власти на украинской территории - она сосредоточена в руках заокеанских политиков.
Полностью урегулировать конфликт в Донбассе получится после ухода нынешнего президента Владимира Зеленского. Преемник сможет принести мир на Украину - он сядет за стол переговоров.
Ванга заявляла, что скоро Россия станет еще сильнее - к ней вернутся славянские державы.
«Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье», - приводит предсказание издание Pravda.ru.
Ванга утверждала, что Россия не свернет с пути реформ - они приумножат ее сиу и мощь.
Ранее прорицательница предсказала пандемию. Она говорила о столкновении планеты с астероидом, который приведет к разрушительным последствиям.
Ванга умерла в 1996 году в Болгарии. У нее был рак груди.