Архитектор Мамошин: Проект новой «Горской» привлечет в Петербург много новых туристов
Проект территории опережающего социально-экономического развития «Горская» станет одной из новых ярчайших достопримечательностей Петербурга и привлечет в Северную столицу много новых туристов, считает руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин.
Планируется, что облагороженные зоны для работы и отдыха будут распологаться всего в 400 метрах от дороги и железнодорожной станции.
«Я полностью поддерживаю этот проект, потому что речь идет о благоустройстве прибрежного пространства и берега залива в сторону залива. Потому что там на сегодняшний день сохраняется депрессивное пространство. И если оно будет переорганизовано и преобразовано, то в Санкт-Петербурге появится еще одно открытое городское пространство, которых, как мне кажется, чем больше, тем лучше», - заявил архитектор в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Специалист также выразил надежду, что проект новой «Горской» положит начало дальнейшему переустройству прибрежных территорий залива.