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Apply Pay и Google Pay прощаются с Россией
6 марта, 2022 20:05
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Igor Grussak/dpa
Оплачивать покупки картами Visa и Mastercard на популярных сервисах Apply и Google можно лишь до конца срока действия этих карт.
В дальнейшем это станет невозможным.
Бесконтактная оплата покупок или прохода через турникеты в общественном транспорте будет осуществляться при помощи мобильного платежного сервиса MirPay, - напоминает издательский дом «Коммерсантъ» со ссылкой на Центробанк РФ.
Для зарубежных поездок россиянам рекомендуется брать наличную валюту, либо банковские карты «Мир» - эти карты на сегодня действуют в Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и в республике Беларусь.
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