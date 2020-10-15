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Общество
Антон Силуанов и депутаты Госдумы по-новому расставят приоритеты
15 октября, 2020 14:04
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Глава Минфина Антон Силуанов выделил приоритетные направления государственных расходов в следующем году.
Шанс на более пристальное внимание появится у социального страхования, здравоохранения и образования. Об этом стало известно из доклада чиновника на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Как заявил глава финасового ведомства: «Приоритеты бюджета — те отрасли, которые нам необходимо поддерживать в первоочередном порядке».
Как передает REGNUM, министр привел следующие цифры: здравоохранение получит 3,8% (вместо 3.5% в 2020 году), образование — 3,9% (вместо 3.7%), а на социальную политику в 2021 году выделят 12,8% вместо 11,8%.
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