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Антон Силуанов и депутаты Госдумы по-новому расставят приоритеты

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 14:04
1 мин
Photo
Flickr

Глава Минфина Антон Силуанов выделил приоритетные направления государственных расходов в следующем году.

Шанс на более пристальное внимание появится у социального страхования, здравоохранения и образования. Об этом стало известно из доклада чиновника на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как заявил глава финасового ведомства: «Приоритеты бюджета — те отрасли, которые нам необходимо поддерживать в первоочередном порядке».

Как передает REGNUM, министр привел следующие цифры: здравоохранение получит 3,8% (вместо 3.5% в 2020 году), образование — 3,9% (вместо 3.7%), а на социальную политику в 2021 году выделят 12,8% вместо 11,8%.

темы
Госдума
Антон Силуанов
бюджет
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