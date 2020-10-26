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Антон Красовский стал генеральным продюсером YouTube-сегмента телеканала RT

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 15:15
2 мин
Фото: actualcomment.ru
Фото: actualcomment.ru

Журналист и общественный деятель Антон Красовский стал генеральным продюсером YouTube-сегмента международного телеканала RT, финансируемого правительством России. Он будет создавать новые шоу и документальные фильмы на русском языке.

«Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря, русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее», — цитирует Красовского RT.

Журналист сотрудничает с телеканалом с прошлого года. Вместе с RT Красовский сделал цикл документальных фильмов «Эпидемия». Кроме того, он основал и до недавнего времени являлся руководителем фонда «СПИД.ЦЕНТР», помогающий людям, живущим с ВИЧ. Сам Красовский неоднократно заявлял о своей гомосексуальной ориентации и положительном ВИЧ-статусе.

темы
YouTube
генпродюсер
RT
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