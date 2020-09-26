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Антисоциальная дистанция — новосибирские автомобили налетели друг на друга

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 10:17
1 мин
Photo
Flickr

В Новосибирске утром субботы произошло массовое ДТП. Среди пострадавших есть госпитализированный.

Как сообщают в ГИБДД по городу, в аварии приняли участие шесть автомобилей. ДТП имело место в правобережной части Новосибирска в районе 9 утра.

Как передают «Известия», наиболее тяжелые травмы получил мужчина, сидевший за рулем Toyota Carina. Его доставили в больницу с открытым переломом колена. Причиной произошедшего называется несоблюдение дистанции.

темы
ДТП
Новосибирск
травмы
1 мин