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Общество
Антисоциальная дистанция — новосибирские автомобили налетели друг на друга
26 сентября, 2020 10:17
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В Новосибирске утром субботы произошло массовое ДТП. Среди пострадавших есть госпитализированный.
Как сообщают в ГИБДД по городу, в аварии приняли участие шесть автомобилей. ДТП имело место в правобережной части Новосибирска в районе 9 утра.
Как передают «Известия», наиболее тяжелые травмы получил мужчина, сидевший за рулем Toyota Carina. Его доставили в больницу с открытым переломом колена. Причиной произошедшего называется несоблюдение дистанции.
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