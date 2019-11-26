Антибиотики больше не работают. Как быть?

Если мы не прекратим бесконтрольно принимать антибиотики, человечеству грозит массовое вымирание, пророчит главный санитарный врач Великобритании Салли Дэвис. ВОЗ пугает, что через каких-то полвека 10 миллионов человек будут умирать каждый год из-за привыкания бактерий к антибиотикам. В действительности ли всё так плохо и чем тогда лечиться - на эти и другие вопросы ответили авторитетные врачи и учёные за круглым столом в издательском доме «Аргументы и Факты» 25 ноября 2019 года.

Интригу мероприятия с первых же минут убил профессор Андрей Малявин, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заявив, что из-за резистентности никакая гибель человечеству уж точно не грозит. Хотя вопросов по антибиотикам и правда, накопилось немало. На них и ответили эксперты – а мы записали, что из этой беседы вышло.

Что такое резистентность к антибиотикам?

Как и любой организм, наделённый инстинктом выживания, бактериальная клетка стремится любыми способами воспрепятствовать своей гибели, если человек принимает антибиотики, рассказал академик РАН Владимир Фисенко, завкафедрой фармакологии лечебного факультета 1-го МГМУ им. Сеченова.

Владимир Фисенко. Фото: "Русская Планета"

Делает она это несколькими способами: например, вырабатывает определённые ферменты, которые разрушают структуру действующего вещества антибиотика. Или выделяет вещества, которые препятствуют проникновению антибиотика к ядру клетки. Или ускоряет выведение препарата из бактериальной клетки. Получается не всегда, но если бактерия выживет – её потомство будет обладать иммунитетом к тому или иному препарату. Это и называется резистентностью.

Причём, по словам Фисенко, самым сложным для исследований - а значит, таящим в себе наибольшую угрозу для людей – можно назвать третий способ. Исследуя эти механизмы, учёные и открывают новые препараты. Например, в своё время додумались дополнять антибиотик веществами, которые подавляют выработку ферментов у бактерий.

Как формируется резистентность?

ВОЗ выделяет три основных причины формирования резистентности.

Во-первых, большое количество антибиотиков попадают в организм человека с пищей: это мясо, молочные продукты…

Во-вторых, правительства всех стран не уделяют должного внимания разработке новых антибиотиков.

И третье, самое удивительное, как рассказал профессор, академик РАН и заслуженный врач РФ Анатолий Мартынов – это то, что во всём мире только в 50% случаев антибиотики применяются правильно. То есть либо врач назначает их тогда, когда в антибиотиках нет вообще никакой необходимости, либо когда назначает не тот антибиотик, который следовало бы. Или дозировку не ту подберёт, либо же пациент сам (или по ошибке врача) пропьёт не весь курс антибиотиков до конца.

Как узнать, есть ли у меня устойчивость к антибиотикам?

Резистентность формируется у бактерий, а не у человека. Следовательно, проверять нужно их. Причём в учреждениях (больнице или в доме престарелых) шанс подхватить бактерию, у которой есть иммунитет к тем или иным лекарствам, намного выше. Яркий пример – синегнойная палочка, устойчивость которой к антибиотикам удвоилась за последние 20 лет. И уже встречаются штаммы, которые устойчивы ко всем видам препаратов. Такой пациент был в клинике, где работает Андрей Малявин. С большим трудом его удалось вылечить.

Если антибиотики не помогли за 2-3 дня, добавил Малявин, то необходимо перепроверить назначение: если препарат подобран правильно, но не работает, то это, вероятно, и есть резистентность, а значит, нужно другое лекарство. Но это должен решать только врач.

Почему бы человечеству просто не изобретать постоянно новые антибиотики?

В новых препаратах, по словам Владимира Фисенко, и кроется спасение человечества: для клинических испытаний вот-вот будут доступны новые ингибиторы, работа над которыми велась последние 15 лет. Так что решение проблемы резистентности – вопрос времени, заверил собравшихся Фисенко.

Анатолий Мартынов был не столь оптимистичен. Разработка новых антибиотиков – слишком долгий и дорогой процесс, который занимает в среднем 15 лет, посетовал он.

Владимир Фисенко и Анатолий Мартынов. Фото: "Русская Планета"

«Основная задача бизнеса — выгода. И бизнес занял позицию своеобразную — количество открываемых и воспроизводимых антибиотиков резко упало в последние годы. Прогнозы пессимистичны: новых лекарств будет создано немного. Владимир Фисенко говорил с точки зрения учёного, но с точки зрения применения на практике - решение будет встречено с определёнными трудностями».

Именно поэтому, как считает Мартынов, кажущиеся слишком жёсткими слова Всемирной организации здравоохранения, что человечество в ближайшем будущем окажется беззащитным, недалеки от истины.

Есть ли альтернатива антибиотикам?

Одно из самых опасных заболеваний – пневмония. И так уж сложилось, что антибиотики при лечении этой болезни работают всё хуже. Андрей Малявин привёл такой пример.

«Как боролись с язвенной болезнью во Франции после открытия helicobacter pylori (бактерии, которая инфицирует различные области желудка и вызывает гастрит и другие патологии)? Назначались антибиотики, с язвой это бороться помогло, но теперь во Франции один из актуальных антибиотиков для лечения пневмонии стал бесполезен, потому что им же лечили и язвенную болезнь».

Увы: за 80 долгих лет, что человечество пытается победить пневмонию при помощи антибиотиков, проблему решить не удалось. «Не хочу пугать, но летальность при пневмококковой инфекции по-прежнему высокая, у пациентов старше 65 лет – 32%», - сказал Малявин. Что же делать? Прививаться!

«Посмотрите статистику по продажам лекарств в США. В десятке лидеров – гормональные препараты, в том числе применяемые у пациентов с онкологией. На 17 месте – вакцина «Превенар». Американцы не идиоты, они прививают всё население. А в Москве норма Минздрава о прививках льготных категорий даже на 10% не выполняется», - посетовал Малявин.

«Вот кто привит от пневмонии?» - спросил профессор. Руку поднял лишь один молодой человек из зала. «И я привит. Итого двое. И чего ждём? Когда заболеем и будем лихорадочно перебирать антибиотики? Прививаться нужно обязательно. Вот вам и ответ, можно ли обойтись без антибиотиков – просто не болеть! А у нас вместо этого истеричная антипрививочная компания».

Андрей Малявин. Фото: "Русская Планета"

Ещё одна категория препаратов – это бактериальные лизаты. Причём, по словам Малявина, их эффективность доказана клинически, в отличие от иммуномодуляторов, которыми в России так любят лечиться. Как и прочими «фуфломицинами», вроде гомеопатических средств и печально известного препарата из печени несуществующей в природе утки.

Всегда ли нужны лекарства?

Во многих странах антибиотики можно купить исключительно по рецепту, в то время, как в российских аптеках эти препараты доступны. Андрей Малявин считает, что в этом есть и свой плюс: часто в попытках получить нужный рецепт пациент может потерять драгоценное время. Но, с другой стороны, люди любят лечить антибиотиками одно из самых распространённых на планете заболеваний - острый бронхит, который в 95% случаев носит вирусный характер.

Хотите здоровый иммунитет – начните с питания, добавил Анатолий Мартынов.

«В день нужно съедать, по нормативам ВОЗ, не менее 350 г овощей и фруктов, каждый день. Второе – это физическая активность. Это мощнейший стимулятор нормального иммунитета. Третье – это психологическое равновесие, которое влияет на качество и продолжительность жизни, и я говорю не только о семье, но и о работе, об атмосфере в обществе. И, наконец, последний фактор – это сон. Если человек спит менее 7,5 часов в сутки – он просто губит свой иммунитет», - рассказал Мартынов.

Как быть с антибиотиками в мясных и молочных продуктах? Может, стоит стать вегетарианцем?

Андрей Малявин развеял мифы вокруг бесконтрольного применения антибиотиков в животноводстве – начиная с того, что подавляющее большинство заболеваний животных людям не передаётся. «Пища, которую мы едим – она, конечно, не на 100% безопасна, но есть её можно. Так что риски сильно завышены».

«Когда речь идёт о пневмонии кур – им всем вводят банальный пенициллин», - добавил Владимир Фисенко. «У нас не хотят тратить деньги на цефалоспорины 3-го поколения. Но куры, перенесшие инфекцию, представляют опасность, потому что в их тканях препарат сохраняется».

Вегетарианство, то есть отказ от животных продуктов, с одной стороны, может решить эту проблему. Но из-за хронической нехватки важнейших животных белков и аминокислот у вегетарианцев не формируется нормальный иммунитет, так что мясо всё же есть надо, подытожил Анатолий Мартынов.