Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов

Общество

Фото: pixabay.com

Компания Oppo анонсировала выпуск нового зарядного устройства для смартфонов, которое, как ожидается, станет самым мощным в мире.

«Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось», — следует из заявления производителя.

Как ожидается, мощность зарядки вырастает до 125 Ватт. Сегодня самая мощная зарядка поддерживает возможность заряжать телефон зарядом 65 Ватт. Устройство будет представлено 15 июля, сообщает телеканал «360».

Ранее об опасности использования чужого зарядного устройства для смартфона предупредил эксперт.

Это может причинить ущерб гаджету и предоставить злоумышленникам доступ к персональным данным и важной финансовой информации, сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Прежде всего, необходимо опасаться дешевых подделок под оригинальные зарядки. Копии могут отличаться от оригинала по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. В результате поддельная зарядка может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер телефона или его программное обеспечение, сообщает «Рен ТВ».