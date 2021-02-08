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Аномально теплая погода ждет россиян: список регионов

Артем Денисов
8 февраля, 2021 23:19
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 23:19
1 мин
зима
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На большей часть азиатской территории России прогнозируется аномально теплая неделя.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке, Хабаровском крае. В этих регионах температура будет выше нормы, до 8-12 градусов.

В Якутии 9 февраля ожидается на 15-18 градусов выше нормы - до минус 30-35 градусов, что для данного региона очень тепло.

Теплая погода связана с тем, что на азиатской части страны нет антициклональных процессов, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, снег в европейской части России будет лежать до второй половины марта.

Он растает только в период схода снежного покрова. В настоящее время высота снега на 3 см выше нормы.

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