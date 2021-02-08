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Общество
Аномально теплая погода ждет россиян: список регионов
8 февраля, 2021 23:19
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На большей часть азиатской территории России прогнозируется аномально теплая неделя.
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке, Хабаровском крае. В этих регионах температура будет выше нормы, до 8-12 градусов.
В Якутии 9 февраля ожидается на 15-18 градусов выше нормы - до минус 30-35 градусов, что для данного региона очень тепло.
Теплая погода связана с тем, что на азиатской части страны нет антициклональных процессов, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, снег в европейской части России будет лежать до второй половины марта.
Он растает только в период схода снежного покрова. В настоящее время высота снега на 3 см выше нормы.
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