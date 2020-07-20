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Аномальная жара в России может привести к холодной зиме

Артем Денисов
20 июля, 2020 03:01
1 мин
зима
Фото: pixabay.com

Аномальная жара в ряде российских регионов может свидетельствовать о предстоящей холодной зиме.

Как сообщила климатолог Екатерина Пестрякова, речь идет о установившейся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке жаркой погоде. Как отмечает эксперт, аномальные значения свидетельствуют об усилении «континентальности». Таким образом, вероятность холодной зимы составляет около 90 процентов, сообщает ura.ru.

Как сообщалось, погода на большей части России в августе будет в пределах климатической нормы или теплее обычного, сообщает Гидрометцентр.

Теплее обычного последний месяц лета прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

темы
погода
зима
жара
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