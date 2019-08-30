Анна Политковская. Герой без звания героя

В субботу, 7 октября 2006 года, Анна Политковская занималась решением домашних проблем, затем в последний раз вышла из дома. У подъезда был припаркован её автомобиль. Невдалеке — машина наблюдения, из которой за всеми перемещениями Анны наблюдали несколько недель. Самое активное участие в подготовке преступления приняли представители силовых структур. Они обеспечили непосредственных исполнителей убийства, работавших под агентурной крышей спецслужб:

адресом Анны Политковской

информацией о графике её перемещений по городу.

В последние недели журналистка видела в своём подъезде странно ведущих себя мужчин, о чём рассказывала подругам и дочери Вере, стараясь сильно не волновать. Вера на днях должна была подарить Анне Степановне внука.

В последний месяц жизни Политковской было очень тяжело. Заболела мать, у постели которой ей приходилось дежурить сутками напролёт, меняясь с родственниками. А на излёте сентября скоропостижно скончался Степан Фёдорович Мазепа — отец. Ему было 79 лет.

7 октября 2006 года исполнялось девять дней с момента его ухода из жизни. Анна решила заглянуть в пустующую родительскую квартиру. Приобрести какие-то продукты, накрыть поминальный стол. Нужно было заехать и в редакцию «Новой газеты», где в день убийства ждали новый материал Анны Степановны. О нём позже.

За рулём Политковская разговаривала с корреспондентом интернет-издания «Кавказский узел» Вячеславом Ферапошкиным. Вячеслав по профессиональной привычке записывал диалог на диктофон и не предполагал, что он будет последним человеком, с которым переговорит Анна.

В зеркале заднего вида мелькал автомобиль с исполнителями убийства. В машине сидел Джабраил Махмудов, следивший за журналисткой в течение нескольких недель, и его брат Рустам Махмудов. По официальной версии именно он через каких-то полчаса в лифте дома по улице Лесная, 8, произведёт пять выстрелов в Анну Политковскую из газового пистолета с глушителем, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Журналистка зашла в супермаркет на Фрунзенской набережной.

Один из исполнителей сидел в машине наблюдения. Второй, не боясь камеры, топтался у входа в супермаркет, куда Политковская зашла за продуктами.

Было около трёх часов дня, когда Политковская вышла из супермаркета, положила продукты на заднее сиденье автомобиля, села за руль и поехала домой. В 16.05 Анна Степановна остановилась у подъезда своего дома...

Анна Степанова Политковская (урождённая Мазепа) родилась в Нью-Йорке 30 августа 1958 года. Её отец был советским дипломатом, работавшим в представительстве СССР при ООН. Спустя несколько лет после появления Ани на свет её родители вернутся в Советский Союз. Паспортную графу «Место рождения», где будет записано «Нью-Йорк, США», Анна всегда будет воспринимать с лёгкой иронией. Но в начале 90-х станет можно, оформить гражданство США по праву рождения.

В Москве семья Степана Мазепы поселится в роскошной квартире. Она будет расположена в престижной высотке на Фрунзенской набережной.

В школе Анна была активисткой, входила в комитет комсомола, отвечала за идеологический сектор. Была первой ученицей в классе, отличницей, красавицей, внимания которой безуспешно пытались добиться одноклассники. Турслёты с песнями у костра? Это Анна. Стенгазета? Тоже она. Устроить визит на дом к заболевшему товарищу? Опять-таки, Аня Мазепа и её команда. Работа с отстающими? Всё это Аня.

В старших классах Анна увлеклась творчеством Марины Цветаевой. Анна Политковская была чем-то похожа на поэтессу в молодости. И в стихотворных строках многих произведений Цветаевой видела себя.

Интерес к творчеству Цветаевой подарил ей встречу с первой, самой сильной любовью в её жизни – журналистом Александром Политковским.

Они встретились на одной из студенческих вечеринок, когда Аня училась на 1 курсе журфака МГУ. Александр был на 5-м. Узнав о том, что папа Анны привёз книгу с неизданными письмами Марины Цветаевой, Политковский проникся и робко попросил почитать.

И всё завертелось. Подруги отговаривали Анну от этого союза. Разница в возрасте в пять лет казалась им вечностью. Но всё случилось, хотя против союза восстали было и родители Анны. Дело в том, что в дипломатическую семью за дочерью сотрудника ООН Александр Политковский явился в день свадьбы с авоськой, из которой выглядывала бутылка водки. На голове жениха был кричащий картуз с цветочком на деревенский манер.

У папы и мамы случился тихий шок.

Наведавшись в ЗАГС, Политковский так сильно дёрнул за ручку двери, что оторвал её. «Загсовская фурнитура» стала на долгие годы семейным талисманом. Свадьба получилась едва не сорванной, но весёлой.

Вскоре у них родился сын Илья. А затем появилась на свет дочь Верочка. Анна сидела с детьми. Александр много работал, чтобы обеспечить семью.

Но зарплата советского журналиста в «довзглядовский» период карьеры была предательски скромной. Её не хватало на то, чтобы обеспечить дочь советского дипломата, привыкшую не думать о деньгах. Анне так хотелось, чтобы Илья и Верочка занимались музыкой. Но денег на фортепиано не было.

Политковская мыла полы в ателье. Благо оно располагалось по соседству. Разбросанные по полу булавки нещадно кололи руки дипломированной выпускнице журфака МГУ. Но заработать на пианино получилось.

Она видела, что её дети музыкально одарены, обладают слухом, талантом. Рассуждая о судьбах Ильи и Верочки, Анна Политковская говорила:

— Вот наступят страшные времена. Будет гражданская война, что-то другое. Пусть в кабаке, но полученной специальностью музыкантов мои дети уже заработают себе на пропитание.

При мысли о том, что дети (пусть даже в теории) могут пойти по стопам отца и заниматься политической журналистикой, Анне становилось плохо. И, казалось бы, ничего не предвещало, что весьма яркой фигурой на политической авансцене может стать она сама.

«Взглядовец» Александр Политковский был в зените славы во второй половине 80-х. Пройдёт совсем немного времени, сменится строй, уйдёт в прошлое страна и эпоха, и Александр окажется на задворках журналистики нового времени.

Дети подрастут. И это даст Анне возможность вернуться в профессию, занявшись журналистикой. Первым после долгого перерыва местом работы для неё станет газета «Воздушный транспорт».

Компьютеров ещё не было. Ане купили кошмарных размеров пишущую машинку, под которую подкладывали войлок. И, ночами, стараясь не разбудить детей и соседей, она без устали печатала на ней, даря аудитории свои первые тексты.

Путь в большую журналистику был тернист. Из «Воздушного транспорта» она перекочевала в отдел писем газеты «Известия», затем ушла в популярный в те годы «Мегаполис-экспресс». Начиная с 1994 года, Политковская была редактором отдела происшествий «Общей газеты».

Обозревателем «Новой газеты» Анна Политковская станет лишь в июне 1999 года и проработает в самом независимом и авторитетном издании России последние 7 лет своей жизни.

Её должность предполагала командировки в зону не прекращавшихся военных конфликтов. Шла Вторая чеченская. Северный Кавказ горел огнём. Большинство журналистов, которые побывали в «котле», писали о ходе боевых действий. Анну больше интересовали судьбы людей.

Именно в этот момент её начинают упрекать в симпатиях к чеченским боевикам. Начинаются разговоры о том, что «такие бумагомаратели, как Политковская, не дают покончить с басаевцами».

В биографии Анны Степановны есть факты, за которые ей стоило бы дать звание героя России. Федералы планировали глобальную зачистку в Грозном. Журналистке стало известно о том, что в интернате для престарелых остаются 102 человека — брошенные, абсолютно беспомощные и забытые всеми старики.

Политковская понимала, что интенсивность противостояния восходит на пик. Работала федеральная авиация и артиллерия. В этих предлагаемых обстоятельствах шансов на спасение у пациентов интерната попросту не было. И Политковская начала отчаянную борьбу за спасение этих людей в то время, когда все вокруг уверяли, что мирного населения в Грозном не осталось.

Она не стеснялась в эпитетах, оскорбляя и называя трусами и негодяями представителей обеих противоборствующих сторон. Как это получилось? Что помогло? На несколько часов были приостановлены боевые действия. И обитатели интерната были спасены.

Наградой за этот подвиг стали абсолютно беспочвенные и циничные обвинения в пособничестве террористам. Зачастую они звучали из уст тех, кто спустя совсем немного времени будет с радостной улыбкой брататься со вчерашними басаевцами, разглагольствуя о дружбе русского и чеченского народов.

Близкие Политковской позже будут вспоминать о том, что воспринимала происходящее Анна Степановна очень тяжело, плача и недоумевая по поводу происходящего. Однако этих слёз не видел никто.

Анна Политковская создала серию блестящих репортажей, в которых, так или иначе, затрагивала интересы и обличала весьма влиятельных людей российского политического истеблишмента. Количество тех, кто мог быть заинтересован в её физическом устранении по мотивам мести, беспрецедентно широко.

Через год после убийства Политковской обвинения были предъявлены Сергею Хаджикурбанову (бывшему оперативнику этнического отдела РУБОП) и братьям Махмудовым, один из которых, по мнению Новой, является агентом ФСБ под прикрытием. Остальные были отпущены в связи с недоказанностью. В списке причастных к убийству журналистки фигурировало имя подполковника Павла Рягузова, выяснившего и передавшего киллерам Махмудовым адрес проживания Политковской.

Что же получается? Преступная группа, в основном, состояла из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. Дело было передано в Московский окружной военный суд.

Процесс по делу об убийстве Политковской показал, что правоохранительная система России представляет собой хорошо работающий синдикат по оказанию всех видов услуг криминальному миру, включая прослушку, слежку, предоставление конфиденциальной информации.

Скрыть это пытались с максимальной тщательностью, объявляя процесс закрытым, открывая его под натиском общественности, вновь закрывая по причине неготовности присяжных предстать перед камерами.

Кто заказал убийство Анны Политковской?

По одной версии, Березовский, который по свидетельству Владимира Соловьёва и ряда других лиц грезил идеей принесения сакральной жертвы, чтобы «все содрогнулись и отвернулись от Путина».

В пользу этой версии говорит тот факт, что убийство было совершено в день, когда Владимиру Путину исполнялось 54 года. И широкий жест БАБа, заказавшего журналистку, то и дело расписывающуюся в ненависти к главе российского государства по факту его «расизма» и «цинизма», в теории возможен.

По другой — глава Чечни Рамзан Кадыров, которого последовательно критиковала Анна Политковская, называя вооружённым до зубов трусом, окружённым головорезами из личной гвардии. Кстати, он тоже отметил накануне 30-летний юбилей. Но нуждался ли в таких «подарках», даже с учётом того, что незадолго до смерти Анна Политковская говорила:

«Я мечтаю о том, чтобы этот человек сидел на скамье подсудимых»

2006 год — время, когда Кадыров занял пост премьер-министра Чечни. Так ли уж мешали расследования Политковской Рамзану Кадырову?

Вполне возможно, что заказчиком убийства был тот, чьё имя нам ничего не скажет, кто-то из тех, кто был фигурантом её расследований и «слетел с погон» или даже сел в тюрьму.

Было ли это политическим убийством? Большой вопрос. Использовать её насильственную смерть как таран в отношении российской власти было немыслимо. Ну, а имиджу первых лиц российского государства, как покажут следующие 13 лет, прошедших с момента убийства Анны, ничего навредить уже не может.

Журналист, каким бы честным, мужественным он не был – это всегда лающая собака при идущем своей дорогой караване. Особенно если речь идёт о России, где общество испокон веков готово смириться с любыми преступлениями власти.

Что за репортаж готовила Политковская в последний день своей жизни? Её ждали в редакции к 16.00, примерно в это время она и была убита. Она писала материал о пытках в силовых структурах Чечни, компрометирующий ряд влиятельных лиц. Сегодня, когда мы знаем, что насилие, внесудебные расправы, провокации и казни — система координат отечественной правоохранительной системы, рассказ о пытках в Чечне выглядел бы наивно.

Тирания правоохранительных органов, известная нам с 90-х, или даже раньше – 80-х, а может и 30-х, это наша данность, реальность, мы в ней живём.

Заинтересованным в убийстве Политковской человеком мог быть кто-то неизвестный широкой аудитории, но очень конкретный. Тот, кто был причастен к схемам коррупционного обогащения на финансовом потоке восстановления инфраструктуры Северного Кавказа.

19 февраля 2009 года коллегия присяжных заседателей оправдает организаторов и исполнителей убийства, и они будут отпущены из-под стражи. Дело возвратят на доследование. И лишь спустя 5 лет, 20 мая 2014 года, коллегия присяжных признала Хаджикурбанова и братьев Махмудовых виновными в убийстве журналистки, назвав имя организатора убийства.

Это некто Лом-Али Гайтукаев. Чеченский криминальный авторитет, который не скажет на суде ничего ценного, сядет пожизненно и умрёт в стенах «Вологодского пятака» в 2017 году в возрасте 59 лет. Зачем ему была смерть Политковской не знает никто.

К тому времени список причастных к убийству Политковской силовиков будет пополнен именем подполковника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, который ранее проходил по делу как главный свидетель.

Будет установлено, что именно его подчинённые из отдела наружного наблюдения в свободное от работы время следили за перемещениями Политковской за вознаграждение в $100 в день. Хорошие деньги по тем временам. Заключивший досудебное соглашение со следствием Павлюченков получит 11 лет, успев прогнусавить из-за решётки, что к преступным действиям был склонён под пытками.

Фигурировал в деле об убийстве Политковской и даже был арестован ещё один крайне интересный персонаж — Шамиль Бураев, бывший глава Ачхой-Мартановского района. По данным следствия он обеспечивал финансирование группы убийц. Он же, считалось, приложил руку к установлению адреса Политковской. Впрочем, Шамиль Бураев будет отпущен с извинениями.

Это, как и тот факт, что Рустам Махмудов, киллер, осуждённый пожизненно, в перерывах между посадками с лёгкостью получал документы на фамилию Баснукаев и Загидуллин в компетентных органах Чечни и даже смог оформить себе загранпаспорт для вывоза семьи за рубеж, оставляет в деле Политковской больше вопросов, чем ответов.

На сегодняшний день неизвестно, как этот человек проник в подъезд, оснащённый кодовым замком, были ли у него сообщники среди соседей Политковской, которых никто не удосужился опросить, кто именно передавал данные милицейского наблюдения киллерам, и куда, собственно, делись 5 миллионов рублей, уплаченных за ликвидацию Анны Степановны?

Несмотря на то, что дело о заказчике выделено в отдельное производство, мы вряд ли узнаем правду. Почему? Вопрос риторический.

Общественного запроса на правду в России давно нет. Потому и журналистика ещё при жизни Политковской очень быстро стала пропагандой, за которую стыдно.

Такая история.