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Анна Кузнецова: В России нужно создавать круглогодичные детские лагеря
11 июля, 2021 09:52
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Server Amzayev/Global Look Press
В России предлагают создать летние лагеря для детей круглогодичного цикла, с таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы видим решение в том, чтобы на территории федеральных округов создавались летние лагеря круглогодичного цикла, и в течение всего года можно было направлять туда детей», - сказала она.
При этом Анна Кузнецова отметила, что в России необходимо серьезно переосмыслить вопрос летнего детского отдыха, уделив внимание теме безопасности ребенка, пишет РЕН-ТВ.
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