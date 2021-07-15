Ангела Меркель «отказала» жителям российской деревни
Власти Германии ответили жителям омской деревни, которые обратились к канцлеру ФРН Ангеле Меркель с просьбой починить им дорогу.
Напомним, жители деревни Верхний Карбуш Омской области написали письмо Меркель, в котором попросили помочь отремонтировать дорогу. С обращением к канцлеру они обратились потому, что их деревню больше 100 лет назад основали русские немцы. Дорога, которую они просили отремонтировать, находится на улице Генерала Карбышева, героя Отечественной войны, которого пытали и зверски убили нацисты.
Немецкие власти ответили, что не смогут помочь деревне с ремонтом дороги, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Выразив сожаление, они объяснили отказ тем, что «вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ».