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Андрей Турчак: Россия пришла в Херсонскую область навсегда
6 мая, 2022 17:36
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Фото скриншот из видео tg «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z»
Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В том, что Россия здесь навсегда «не должно быть никаких сомнений». Обращаясь к жителям херсонской области, Турчак заверил, что «возврата к прошлому не будет».
По его словам, приоритетом сейчас является восстановление инфраструктуры и подготовка области к посевной. По всем этим вопросам Россия будет помогать. При этом статус Херсона в любом случае будут определять сами жители, сообщает телеграм-канал Readovka.
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