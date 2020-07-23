Анастасия Волочкова оштрафована за проникновение в закрытое на карантин село

Общество

Фото: flickr

Московский суд оштрафовал российскую балерину Анастасию Волочкову за нарушение карантина в селе Дивеево.

Арстистке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, на балерину Анастасию Волочкову составили два протокола в связи с нарушением карантина в закрытом Дивеевском монастыре после того, как во время встерчи с полицейскими она назвала одного из силовиков «чмом».

О случившемся конфликте балерина рассказала в своем в Instagram. По ее словам, Волочкова побывала в обители и домах местных жителей, и высказала претензию губернатору из-за того, что он «против добра и приезда сюда паломников и верующих людей».

Когда к ней подошли правоохраниетли, балерина пообещала устроить скандал и оскорбила одного из стражей порядка.

«Вы занимаетесь какой-то херней просто. Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Покинуть Дивеево? Да вы в своем уме? Меня дети и люди в храмах этих ваших вот, церквях, они меня здесь любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!», — выдала Волочкова.

Комментируя случившееся, губернатор Нижегородской области заявил, что балерина попала в монастырь либо окольными путями, либо через друзей, так как село, в котором он находится, закрыто на карантин.