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Общество
Американцы запустили на орбиту рекордное количество спутников
24 января, 2021 19:11
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Flickr.com
Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту. Как сообщается на сайте компании, на борту ракеты находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутников, 10 спутников Starlink компании SpaceX.
Запуск выполнен в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний, миссия получила название Transporter-1.
Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов, пишнт Московский комсомолец.
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