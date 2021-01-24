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Американцы запустили на орбиту рекордное количество спутников

Сергей Михневич
24 января, 2021 19:11
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 19:11
1 мин
Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9
Flickr.com

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту. Как сообщается на сайте компании, на борту ракеты находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутников, 10 спутников Starlink компании SpaceX.

Запуск выполнен в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний, миссия получила название Transporter-1.

Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов, пишнт Московский комсомолец.

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