Общество

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту. Как сообщается на сайте компании, на борту ракеты находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутников, 10 спутников Starlink компании SpaceX.

Запуск выполнен в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний, миссия получила название Transporter-1.

Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов, пишнт Московский комсомолец.