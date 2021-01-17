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Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в штате Миссисипи провели огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System.

Четыре двигателя, установленные на специальные опоры на территории испытательного комплекса, работали около минуты, хотя планировалось, что это продлится около 8 минут.

Ранее сообщалось, что NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая состоит из трех этапов. Высадка астронавтов на Луну планируется в 2024 году, пишет «Российская газета».