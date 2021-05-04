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Американцев загоняют на вакцинацию пивом
4 мая, 2021 08:28
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Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look press
В США взрослым гражданам пообещали бокал пива за прививку от коронавируса.
Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива тем, кто в мае вакцинируется от коронавируса. Политик сообщил об этом в Twitter, указав список пивоварен.
Губернатор анонсировал программу «прививка и пиво» чтобы мотивировать жителей Нью-Джерси старше 21 года сделать прививку. Любой житель штата, который получит первую дозу вакцины в мае получит бесплатное пиво, пишет «РИА Новости».
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