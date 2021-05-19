Американских военных проверят на экстремизм и подозрительное поведение

Люди

Военнослужащих США проверят на возможную склонность к экстремизму. Об этом сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы министерства обороны Соединенных Штатов.

В минобороны США разрабатывается программа, которая позволит в постоянном режиме отслеживать страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения, пишет «РИА Новости».