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Американских военных проверят на экстремизм и подозрительное поведение
19 мая, 2021 08:32
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Pixabay
Военнослужащих США проверят на возможную склонность к экстремизму. Об этом сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы министерства обороны Соединенных Штатов.
В минобороны США разрабатывается программа, которая позволит в постоянном режиме отслеживать страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения, пишет «РИА Новости».
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