Американский журнал назвал «настоящую первую леди России» после развода Путина в 2013 году
В американском журнале вышла статья о Юлии Навальной - супруге оппозиционера Алексея Навального. Материал с длинным названием «Эти ублюдки никогда не увидят наших слёз». Как Юлия Навальная стала настоящей первой леди России» рассказывает о худших периодах жизни Навальной - от отравления супруга до его заключения.
Автор статьи - журналистка российского происхождения Юлия Иоффе. Она узнала, что пара готовилась к подобным сценариям - у семьи был план на случай тюрьмы или недееспособности Навального. Это утверждает друг Навального Сергей Гуриев.
По мнению журналистки, Юлия Навальная после отравления «стала лицом сопротивления Владимиру Путину». В тот момент белокурая женщина оказалась одна на мировой арене - ей пришлось бороться против «репрессивной машины российского государства».
Журнал отметил, что в стране не было первой леди с 2013 года, когда президент России Владимир Путин объявил о разводе. Навальную нарекли «политической женой, которая могла отстаивать свои позиции почти исключительно на мужской арене», отмечает журнал Vanity Fair.
Она не комментировала публикацию.