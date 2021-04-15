Американские ВВС поздравили картинкой с российским Су-34

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Сенатор от американского штата Миссисипи Синди Гайд-Смит оконфузилась поздравляя командование резерва ВВС США. Политик разместила на своей странице в Twitter картинку с российскими истребителями Су-34.

Сенатор выложила поздравительный пост с картинкой в соцсети, где вместо американских самолетов изображены пять многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. «С днем рождения! 73 года!», - поздравила командование резерва ВВС США Гайд-Смит.

На открытку обратили внимание американские журналисты и политики. Сенатор удалила свой пост. Однако скриншоты остались в Интернете, сообщает РЕН.ТВ.