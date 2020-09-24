Американские ученые составили сценарии распространения COVID-19 на пять лет

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Ученые из США рассмотрели четыре сценария развития эпидемии коронавируса на ближайшие пять лет.

По словам экспертов, важнейшим фактором, сдерживающим распространение инфекции, станет формирование коллективного иммунитета. В первых двух сценариях рассматривается, как будет развиваться пандемия без вакцинации. Как прогнозируется, естественный иммунитет сохраняется дольше, что задержит последующие вспышки коронавируса. Согласно двум другим сценариям, учитывающим вакцинацию, прививка обеспечит только частичную защиту, однако заражение можно будет взять под контроль.

По мнению ученых, возраст, наличие хронических заболеваний в будущем не будут играть решающей роли, пишут «Известия».

Тем временем, президент США Дональд Трамп допустил, что страна будет использовать вакцину от коронавируса, созданную за рубежом. Глава государства президент выразил готовность опробовать вакцину на себе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу», - привела Макинэни слова Трампа в ответ.