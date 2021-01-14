Американская соцсеть заблокировала доступ к российской вакцине

telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V».

О причинах блокировки пока ничего не известно, Российский фонд прямых инвестиций, который курирует продвижение препарата, разбирается в ситуации. Об этом сообщил telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

ФБА «Экономика сегодня» напоминает, что «Спутник V» стал первой в мире вакциной, которая была зарегистрирована официально. Препарат был разработан в российском научном Центре им. Гамалеи. В декабре препарат начали использовать для вакцинации граждан, которые находятся в зоне риска.