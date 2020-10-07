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Американская модель обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Артем Денисов
7 октября, 2020 04:09
1 мин
Криштиану Роналду
Фото: Flickr

Американская модель Кэтрин Майорга сообщила, что над ней надругался португальский футболист Криштиану Роналду.

Теперь ей предстоит пройти тест «умственных способностей». Это необходимо для того, чтобы понять, осознает ли девушка все условия выплаты 375 тысяч долларов за неразглашение. Именно эту сумму якобы заплатит футболист за молчание модели.

Если Майорга добьется успеха, то Роналду вызовут в суд для дачи показаний, сообщает «Газета.ру».

Напомним, Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал более 1 миллиарда долларов.

К концу 2022 года, футбольное мастерство принесет Роналду 765 млн долларов, в рамках действующего контракта. Остальная часть его миллиардного состояния получена от медийных и рекламных проектов.

темы
изнасилование
футболист
Криштиану Роналду
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